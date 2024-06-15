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لبنان

أهالي القرى الحدودية عاتبون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-06-2024 | 01:15
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أبدى عدد من أعضاء "لجنة المتابعة" التي تنشط حالياً في القرى الحدودية الجنوبية وخاصةً المسيحية منها عتبهم الكبير على الأحزاب التي يعتبرونها قريبة منهم ومن توجهاتهم ، وذلك للإهمال الذي يظهر منذ أشهر الى اليوم في التعامل مع ما يعانيه أبناء هذه القرى من جراء الحرب  والأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله.
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ولفت المصدر الى أن العتب على قدر المحبة ولم يأت من عبث أو نكد ، بل من تلاشي إهتمام هذه الأحزاب وحتى الشخصيات بوضع الاهالي  وخاصة على الصعيد  الحياتي. واضاف" في بداية الحرب كان تنافس بين هؤلاء على السؤال عنا ، وإرسال وفود حزبية الى قرانا ، وتقديم مساعدات عينية وأدوية ووصل الامر  الى حد تأمين عدد من البيوت للنازحين الى الأشرفية وضواحيها وساحل المتن وكسروان ، أما بعد مُضي شهرين او ثلاثة اشهر  على الحرب، فلم بعد ابناء  هذه القرى يتلقون،  حتى إتصال إطمئنان وخفّت حماسة المساعدة ، وأصبحت متروكة ليس فقط عينيا وماديا بل عاطفيا  أيضاً. أما التضامن اليوم فهو شكلي وشعبوي على وسائل الإعلام" .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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