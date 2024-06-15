ماذا يجري على اوتوستراد نهر الموت؟

أفادت غرفة التحكم المروري بأنه يجري أعمال تزفيت على اوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة، وقد تسببت هذه الأعمال بازدحام مروري، فيما العمل جارٍ لتسهيل السير.

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وكانت قد أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة قي بيان، أن "إحدى الشّركات المتعهدة ستقوم بأعمال إصلاح وتعبيد للحفر على للمسلك الممتدّ من محلّة نهر الموت باتّجاه جسر الدورة، وذلك اعتبارًا من الساعة 03،00 من فجر تاريخ 15/06/2024، ولغاية الساعة 12،30 من التاريخ عينه. سيتمّ تنفيذ الأشغال على مرحلتين، من دون قطع للطريق أو تحويل للسير".وطلبت في بيانها من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.