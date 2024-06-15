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لبنان

قبل العيد.. "الحركة" معدومة في هذه الأماكن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-06-2024 | 01:30
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لوحظ في مناطق لبنانية عديدة أن "حركة البيع" قبل عيد الأضحى المُبارك متراجعة بنسبةٍ كبيرة، لاسيما في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية.
أحد التجار في مدينة صيدا قال لـ"لبنان24" إنّ الأسواق تواجه ضعفاً كبيراً على صعيد إقبال الرواد إليها، وأضاف: "الناس خائفون من تدهور الأوضاع بعد التصعيد المتنامي في جنوب لبنان، الأمر الذي انعكس على قدرتهم الإستهلاكية ومبادرتهم باتجاه إقتصاد الأموال تداركاً لأي طارئ".
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إلى ذلك، تبيّن أن بعض المتاجر والمحلات والمطاعم، آثر طرح عروضات جديدة بمناسبة مع عيد الأضحى لتحفيز الزبائن على زيارتها.
وكما تبين، فإنّ هذه العروضات تأتي تحفيزية طيلة أيام العيد، وذلك من أجل "زيادة الحركة وتنشيطها وتفادياً لأي خسائر مالية واقتصادية".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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