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لبنان

فاتورة جديدة ستدفعونها في لبنان.. إليكم قيمتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-06-2024 | 01:45
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بدأ بعض مكاتب تحويل الأموال بتقاضي ما يُسمّى بـ"رسم تعرفة الخدمة" خلال تسديد رسوم الميكانيك.
وبحسب ما تبيّن، فإنَّ هذا الرسم يبدأ من 200 ألف ليرة وصولاً إلى 550 ألف ليرة لبنانية، وذلك بالإضافة إلى رسوم أخرى يتم دفعها لصالح "هيئة إدارة السير والمركبات الآليّة".
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مصدر في قطاع تسجيل السيارات قال لـ"لبنان24" إنَّ الرسم الجديد تم تحديده مؤخراً لتقاضيه من المواطنين ويختلف بحسب المبالغ المدفوعة كـ"ميكانيك".
ولفتت إلى أن الرسوم المدرجة على فواتير الدفع يكون منصوص عليها لدى وزارة المالية، وبالتالي لا يمكن فرض أي رسمٍ إضافي من دون أن يكون قد تلقى "المصادقة" الفعلية من الجهات المعنية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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