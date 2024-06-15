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لبنان

نائب يطلب الوساطة والجواب..."بعد بكير"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-06-2024 | 02:15
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وصلت العلاقة المتطوّرة بين نائب كسرواني ورئيس تيار بارز، كانا على خلاف كلاميّ حادّ منذ سنوات، إلى حدّ طلب الأوّل وساطة رئيس "التيار" مع رئيس بلدية بارز للدفع باتجاه تسوية تجنّب شقيق النائب معركةً بلديّة محرجة ، لكنّ الجواب كان التحفّظ والرفض على قاعدة "بعد بكير".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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