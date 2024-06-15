نائب يطلب الوساطة والجواب..."بعد بكير"

وصلت العلاقة المتطوّرة بين نائب كسرواني ورئيس تيار بارز، كانا على خلاف كلاميّ حادّ منذ سنوات، إلى حدّ طلب الأوّل وساطة رئيس "التيار" مع رئيس بلدية بارز للدفع باتجاه تسوية تجنّب شقيق النائب معركةً بلديّة محرجة ، لكنّ الجواب كان التحفّظ والرفض على قاعدة "بعد بكير".

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