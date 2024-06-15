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لبنان

بوشكيان: احتفال اللبنانيين بالعيد حالة صمود راقية وأبيّة

Lebanon 24
15-06-2024 | 01:30
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 عايد وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان، اللبنانيين في عيد الأضحى، وقال في بيان: "حلّ عيد الأضحى المبارك على المسلمين واللبنانيين هذا العام مجدداً،  والظروف أيضاً وأيضاً قاسية وصعبة ومؤلمة. وتضحيات أهلنا في الجنوب وتشبّثهم بالأرض يدفعانا الى تحيّتهم تحية اكبار واجلال، ودعمهم ومؤازرتهم أكثر".
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وأضاف: "أما احتفال اللبنانيين في العيد، فهو حالة من حالات الصمود الراقي والأبيّ. نعزّي أهلنا بخسارة أحبّائهم، ونعايدهم أيضاً لمواساتهم. إن تماسك اللبنانيين في جبهة واحدة مع بعض، هو أكبر ردّ على العدوان الفاشل ومحاولاته الغادرة لفكّ هذا التلاحم البطولي. أتمنى أن نشهد نهاية قريبة لمسلسل الاعتداءات، ويشرق نور الحق على لبنان، ويعمّ الخير والازدهار في ربوع وطننا الحبيب."
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