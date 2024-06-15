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لبنان

هاشم: للعمل سريعا لاخماد الحرائق التي اشعلها العدو الاسرائيلي بالجنوب

Lebanon 24
15-06-2024 | 01:47
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جدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، نداءه ودعوته مديرية الدفاع المدني وكل الجهات المعنية ومن يملك الامكانات والقدرات "للعمل سريعا لاخماد الحرائق التي اشعلها العدو الاسرائيلي باعتداءاته منذ ايام، والذي استهدف المساحات الخضراء، امعانا في حقده وعدوانيته".
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ورأى هاشم ان "المحاولات لإطفاء الحريق يكاد يختصر على الامكانات المناطقية المحدودة وهذا لا يجوز، ونلفت عناية وزير البيئة للمساهمة بدوره الوطني، لحرصه الدائم على البيئة والحفاظ على الاخضر الذي يميز الوطن".
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