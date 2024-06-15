في طرابلس.. الجيش يغلق عدداً من المحال لهذا السبب

قامت قوة من الجيش امس بإغلاق عدد من المحلات في محلة جسر ابو علي طرابلس العائدة لآل "ن" وذلك على خلفية مقـتل المدعو "ع.د" منذ ايام ، وبحسب ما افادت المصادر ان المحلات ستبقى مغلقة لحين تسليم القـاتل، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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