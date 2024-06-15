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لبنان

في طرابلس.. الجيش يغلق عدداً من المحال لهذا السبب

Lebanon 24
15-06-2024 | 01:52
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قامت قوة من الجيش امس بإغلاق عدد من المحلات في محلة جسر ابو علي طرابلس العائدة لآل "ن" وذلك على خلفية مقـتل المدعو "ع.د" منذ ايام ، وبحسب ما افادت المصادر ان المحلات ستبقى مغلقة لحين تسليم القـاتل، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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