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لبنان
في راشيا.. درون تستدعي حضور الجيش (صورة)
Lebanon 24
15-06-2024
|
01:59
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عُثر مساء امس على ٢ درون في جبل كفرقوق- قضاء راشيا وتم إبلاغ مخابرات الجيش، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور حضر فريق متخصص من فوج الهندسة في الجيش وعمل على تفجيرهما.
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جبل كفرقوق
قضاء راشيا
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