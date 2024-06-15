في راشيا.. درون تستدعي حضور الجيش (صورة)

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عُثر مساء امس على ٢ درون في جبل كفرقوق- قضاء راشيا وتم إبلاغ مخابرات الجيش، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضر فريق متخصص من فوج الهندسة في الجيش وعمل على تفجيرهما.