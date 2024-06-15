جريح باطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

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اقدم المدعو "ع.ح" على اطلاق النار بإتجاه المدعو "خ.ح" ما ادى الى اصابته بطلق ناري في وجهه في محلة باب الرمل بالقرب من مسجد طينال في طرابلس، ما استدعى نقله الى المستشفى الاسلامي للعلاج وتم نقله لاحقاً الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.وكان قد فر مطلق النار الى جهه مجهولة فيما توجهت القوى الامنية الى المكان وفتح تحقيقاً بالحادثة فيما العمل جاري على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".