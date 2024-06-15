عن مرج بسري.. هذا ما قاله بلال عبدالله

كتب النائب بلال عبد الله على منصة "إكس": "إذا كان المطلوب فتح ملفات الشركات التركية والإيطالية التي عملت في سد بسري غطاء لبعض المتعهدين، أو فتح ملف بيع الحطب والأتربة، أو غيرها من الملفات وجميعها موثقة، فلن نتردد في ذلك. إذا استمرت محاولات البعض إعادة الحياة لقرض البنك الدولي لسد بسري مرج بسري، سيكون محمية طبيعية".

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