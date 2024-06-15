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لبنان

الجميل: يجب الا نغرق في النقاش حول شكليات التشاور

Lebanon 24
15-06-2024 | 03:06
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 أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل أن "قناعتنا راسخة أن حزب الله لا يريد رئيساً"، معتبرا أن "اصرار الرئيس نبيه بري على الحوار هدفه رمي المسؤولية على المعارضة وإظهارها بموقع المعرقل، فيجب الا نغرق في النقاش حول شكليات التشاور لئلا نغذّي حجة الثنائي".
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وقال الجميّل عبر حديث للـ"mtv": "نرفض أي طابع رسمي للتشاور وما يجعله مخالفاً للدستور بإعطائه طابعاً مؤسساتياً عبر صدور الدعوة والتنظيم عبر الأمانة العامة لمجلس النواب، ولكن قبل الحديث عن اي إطار تشاوري نحتاج الى الضمانات التالية: اولا إعلان الثنائي الشيعي مسبقاً استعداده للبحث في أسماء غير الوزير سليمان فرنجية وانه لم يعد مطروحاً كي نصل الى مرشح توافقي، والا يطلب ثمنا مقابل انسحابه ولا حاجة للتشاور اذا بقي الثنائي مصرا على فرنجية ".
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