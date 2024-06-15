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لبنان

الحريري عايد بالاضحى: أسأل الله ان يجنب بلدنا ويلات الحروب ومآسيها

Lebanon 24
15-06-2024 | 03:12
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كتب الرئيس السابق سعد الحريري على منصة "إكس": "اضحى مبارك كل عام وانتم بخير اعاده الله على الجميع بالخير والامان، واسأل الله ان يجنب بلدنا ويلات الحروب ومآسيها وان يتعافى من ازماته ، كما اسأل العلي القدير ان تنتهي محنة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لابشع ابادة".
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