الحريري عايد بالاضحى: أسأل الله ان يجنب بلدنا ويلات الحروب ومآسيها

كتب الرئيس السابق سعد الحريري على منصة "إكس": "اضحى مبارك كل عام وانتم بخير اعاده الله على الجميع بالخير والامان، واسأل الله ان يجنب بلدنا ويلات الحروب ومآسيها وان يتعافى من ازماته ، كما اسأل العلي القدير ان تنتهي محنة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لابشع ابادة".

Advertisement