رداً على عملية الاغتيال في بلدة جويّا.. حزب الله يستهدف قاعدة ميرون

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اعلن حزب الله في بيان انه في إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه الجيش الاسرائيلي في بلدة جويّا، استهدف عناصر الحزب مقر وحدة المراقبة الجويّة ‏وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وأصابوا جزءًا من تجهيزاته وراداراته ودمّروها.‏"