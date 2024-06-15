Advertisement

لبنان

رداً على عملية الاغتيال في بلدة جويّا.. حزب الله يستهدف قاعدة ميرون

Lebanon 24
15-06-2024 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1212028-638540436253951145.jpg
Doc-P-1212028-638540436253951145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلن حزب الله في بيان انه في إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه الجيش الاسرائيلي في بلدة جويّا، استهدف عناصر الحزب مقر وحدة المراقبة الجويّة ‏وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وأصابوا جزءًا من تجهيزاته وراداراته ودمّروها.‏"
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-06-15
04:00 | 2024-06-15
06:11 | 2024-06-15
06:08 | 2024-06-15
06:08 | 2024-06-15
06:00 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24