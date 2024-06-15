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لبنان

النائب سليمان تفقد الحجاج اللبنانيين قبل صعودهم إلى عرفة

Lebanon 24
15-06-2024 | 03:31
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 تفقد رئيس بعثة الحج اللبنانية لموسم الحج الحالي، النائب محمد سليمان الحجاج في مخيمات مشعر (منى) في يوم التروية الذي يبيتون فيه، تهيئا للصعود إلى صعيد عرفات. 

وقد رافقه في جولته التفقدية مجموعة من أعضاء مكتب "هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان" المتواجدين على خدمة الحجيج، كما واطلع من أعضاء الهيئة على الخطة التي تتبعها لخدمة الحجاج اللبنانيين أثناء رحلتهم المقدسة مبديا إعجابه بدورها.
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واستقبل سليمان وفدا من وزارة الحج والعمرة السعودية أثناء قيامهم بجولة على المخيمات اللبنانية.

إلى ذلك، شكر النائب سليمان بإسم الحكومة اللبنانية، للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والسلطات السعودية المعنية، جهودها المبذولة في خدمة الحجاج.
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