وصول جنبلاط إلى بعلبك للمشاركة بتشييع دريد ياغي

وصل إلى مدينة بعلبك الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، برفقة نجله النائب تيمور على رأس وفد نيابي وسياسي وعلمائي، للمشاركة في تشييع القيادي في الحزب المحامي دريد ياغي.

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