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لبنان

وصول جنبلاط إلى بعلبك للمشاركة بتشييع دريد ياغي

Lebanon 24
15-06-2024 | 03:40
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وصل إلى مدينة بعلبك الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، برفقة نجله النائب تيمور على رأس وفد نيابي وسياسي وعلمائي، للمشاركة في تشييع القيادي في الحزب المحامي دريد ياغي.
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