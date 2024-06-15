Advertisement

لبنان

يعقوبيان: جبهة الإسناد الجنوبية أوجعت إسرائيل ولكن في المقابل هي تحرق لبنان

Lebanon 24
15-06-2024 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1212040-638540459781997255.jpg
Doc-P-1212040-638540459781997255.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكّدت النّائبة بولا يعقوبيان أن "القتال ضد إسرائيل واجب مقدس، فهي دولة مغتصبة لا حدود لاعتداءاتها واجرامها".
 
 
وفي حديث الى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كلّ لبنان 93,3"، ناشدت يعقوبيان في الوقت عينه "حزب الله النظر الى الجنوب الذي يحترق ويعيش جحيماً بكل ما للكلمة من معنى"، وقالت: "كفانا ندفع اثماناً كبيرة"، مشيرة إلى أن "جبهة الإسناد الجنوبية أوجعت إسرائيل، ولكن في المقابل هي تحرق لبنان وتضرب أيّة فكرة لقيام البلد ورهنت كل الملفات الدّاخلية بنتيجة الصّراع".
Advertisement

وشدّدت على "أولويّة تطبيق القرار 1559، وليس الـ 1701 الذي يفرض على حزب الله الانسحاب الى شمال اللّيطاني"، وقالت: "إنّ السّبب الوحيد للتفكير في قبول سلاح الحزب هو وجود هذا السلاح على الحدود، والا ما الفائدة منه وليسلمه الى الدولة والجيش"، لافتةً الى ان "إسرائيل تريد الـ 1701 لأنها تعتبره انجازاً لها امام مستوطني الشمال لتعيدهم الى قراهم".

واعتبرت انّ "ملفّ الرّئاسة والحرب على غزة مرتبطان ولو نفى حزب الله ذلك"، معتبرةً ان "لبنان لا يزال صندوق بريد، ومعظم دول العالم تحمل ورقة لبنان ولديها أحزاب ارتزاق في الداخل لاستخدامنا كساحة للأخرين".

وإذ استبعدت يعقوبيان انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور لان بعض الأحزاب بانتظار القرار الخارجي، ورأت ان "البقاء في الفراغ كارثة، وعدم الدعوة الى جلسة منذ سنة هو عار"، وتوجّهت للرّئيس نبيه بري بالقول: "واجبك ان تُبقي المجلس النيابي مفتوحاً".

وعن مبادرتي" اللّقاء الدّيمقراطي" و"التّيار الوطنيّ الحرّ"، أوضحت يعقوبيان الّا فرق بينهما والمبادرتان تحملان العناوين نفسها.

أما في ما يخصّ النزوح السوري، اشارت يعقوبيان الى ان "الطبقة السياسية تحمّل الامن العام عجزها، فيما لا خطة بيد الحكومة لحل الملف".

وعن ملف الكهرباء والمولدات الخاصة، كشفت يعقوبيان عن تلاعب بالعدادات من قبل أصحاب المولدات الخاصة، وقالت انها ستفتح القضية قريباً بعد جمع المعطيات كافة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-06-15
04:00 | 2024-06-15
06:11 | 2024-06-15
06:08 | 2024-06-15
06:08 | 2024-06-15
06:00 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24