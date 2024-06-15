بعد اكثر من 24 ساعة.. انتهاء عمليات الاطفاء في مستودع العلف بالشويفات

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بعد الجهود المضنية المبذولة منذ الساعة ١٥،٠٠ من بعد ظهر يوم الخميس، تمكن عناصر الدفاع المدني اليوم من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل مستودع للعلف في منطقة الشويفات وعملوا على تبريد كافة أرجاء المستودع للتأكد من عدم تجدد الحريق بشكل نهائي.وكانت عمليات الإطفاء قد بوشرت فور ورود البلاغ بمؤازرة فوج إطفاء الضاحية واستقدمت التعزيزات من المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية ما انعكس ايجابا لجهة سرعة السيطرة على النيران.مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار أشرف على تنفيذ عمليات الإطفاء حيث شدد على العناصر لجهة ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة وعدم تعريض أنفسهم للخطر.وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تابع مسار العمليات بأدق التفاصيل مشيدا بتضحيات عناصر الدفاع المدني الذين يواصلون تنفيذ المهمات اليومية الموكلة إليهم وتلبية نداءات الإغاثة دون أي تأخير، بالرغم من ارتفاع عدد المهمات بشكل ملحوظ خلال موجة الحر التي تضرب لبنان ما أسفر عن بلوغ عدد المهمات المنفذة ١٩١ مهمة خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة٠ويواصل العناصر العمل في هذه الاثناء على إخماد النيران التي اندلعت في المساحات العشبية في كل من شحيم وراشيا الوادي وسحمر وفي سهل من القمح في زحلة وفي منزل في الباشورة وسحب زورق معطل في البترون. بالتوازي تتواصل المهمات التي تنفذ في المناطق الحدودية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، حيث توجه العناصر لتنفيذ مهمة إنقاذ اثر استهداف سيارة نتيجة غارة إسرائيلية في بنت جبيل.