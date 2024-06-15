في الميناء.. اشكال يتطور الى اطلاق نار

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وقع اشكال ليل امس في مدينة الميناء بالقرب من القاعة الرياضية حيث اقدم كل من المدعو "ش.ا" و "م.ا" و "ع.ا" و "ع.ا" من جهة بالتعدي بالضرب على المدعو "م.ك" ،ليتدخل على اثرها كل من المدعو "ع.م" و "د.م" لصالح الاخير ويطلقوا النار في الهواء من اسلحة حربية ليقوم "م.ا" و "ع.ا" على اطلاق النار في الهواء لدى مغادرتهم المكان وفرارهم الى جهه مجهولة دون وقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعرف ان السبب هو ناتج عن اشكال سابق.