Advertisement

لبنان

في الميناء.. اشكال يتطور الى اطلاق نار

Lebanon 24
15-06-2024 | 04:31
A-
A+
Doc-P-1212047-638540479845114514.jpg
Doc-P-1212047-638540479845114514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشكال ليل امس في مدينة الميناء بالقرب من القاعة الرياضية حيث اقدم كل من المدعو "ش.ا" و "م.ا" و "ع.ا" و "ع.ا" من جهة بالتعدي بالضرب على المدعو "م.ك" ،ليتدخل على اثرها كل من المدعو "ع.م" و "د.م" لصالح الاخير ويطلقوا النار في الهواء من اسلحة حربية ليقوم "م.ا" و "ع.ا" على اطلاق النار في الهواء لدى مغادرتهم المكان وفرارهم الى جهه مجهولة دون وقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وعرف ان السبب هو ناتج عن اشكال سابق.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-06-15
09:12 | 2024-06-15
08:35 | 2024-06-15
08:27 | 2024-06-15
08:20 | 2024-06-15
07:49 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24