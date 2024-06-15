صباح اليوم.. ازالة العربات والبسطات عند مستديرة دوار ابو علي

علمت القوى الامنية صباح اليوم على ازالة العربات والبسطات المنتشرة عند مستديرة دوار ابو علي في طرابلس والتي تتسبب بزحمة سير في المحلة تزامناً مع حلول عيد الاضحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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