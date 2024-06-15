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لبنان

صباح اليوم.. ازالة العربات والبسطات عند مستديرة دوار ابو علي

Lebanon 24
15-06-2024 | 04:33
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علمت القوى الامنية صباح اليوم على ازالة العربات والبسطات المنتشرة عند مستديرة دوار ابو علي في طرابلس والتي تتسبب بزحمة سير في المحلة تزامناً مع حلول عيد الاضحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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