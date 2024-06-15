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لبنان

في القبة.. العثور على قنبلة يدوية

Lebanon 24
15-06-2024 | 04:37
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عثر على قنبلة يدوية في منطقة القبة - ضهر المغر في طرابلس.
 وقد توجهت قوة من الجيش الى المكان للكشف عليها من قبل الخبير العسكري تمهيداً لنقلها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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