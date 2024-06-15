صباح اليوم.. حزب الله يستهدف موقع حدب يارون

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر من الحزب استهدفت عند الساعة 10:37 من صباح اليوم، تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏حدب يارون بصاروخ موجه وأصابوه إصابة مباشرة واوقعوا من فيه بين قتيل وجريح.

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