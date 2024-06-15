31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
37
o
بعلبك
34
o
بشري
33
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صباح اليوم.. حزب الله يستهدف موقع حدب يارون
Lebanon 24
15-06-2024
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر من الحزب استهدفت عند الساعة 10:37 من صباح اليوم، تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع حدب يارون بصاروخ موجه وأصابوه إصابة مباشرة واوقعوا من فيه بين قتيل وجريح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يستهدف اطراف بلدتي يارون ومارون الراس ووادي حسن واطراف بلدة مجدل زون بالقذائف المدفعية
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يستهدف اطراف بلدتي يارون ومارون الراس ووادي حسن واطراف بلدة مجدل زون بالقذائف المدفعية
15/06/2024 16:35:07
15/06/2024 16:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر اليوم.. حزب الله يستهدف موقع الراهب
Lebanon 24
فجر اليوم.. حزب الله يستهدف موقع الراهب
15/06/2024 16:35:07
15/06/2024 16:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم.. حزب الله يستهدف ثكنة راميم
Lebanon 24
صباح اليوم.. حزب الله يستهدف ثكنة راميم
15/06/2024 16:35:07
15/06/2024 16:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم.. "الحزب" يستهدف آلية عسكرية اسرائيلية
Lebanon 24
صباح اليوم.. "الحزب" يستهدف آلية عسكرية اسرائيلية
15/06/2024 16:35:07
15/06/2024 16:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم..
يستهدف
يارون
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
11:54 | 2024-06-14
14/06/2024 11:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة إيجابية من مصرف لبنان.. خبيرٌ يعلنها
Lebanon 24
خطوة إيجابية من مصرف لبنان.. خبيرٌ يعلنها
14:08 | 2024-06-14
14/06/2024 02:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فاتورة جديدة ستدفعونها في لبنان.. إليكم قيمتها
Lebanon 24
فاتورة جديدة ستدفعونها في لبنان.. إليكم قيمتها
01:45 | 2024-06-15
15/06/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لإعلامية لبنانيّة تحتفل بـ"طلاقها".. "خلعت" من كان زوجها "قضائياً"!
Lebanon 24
صورة لإعلامية لبنانيّة تحتفل بـ"طلاقها".. "خلعت" من كان زوجها "قضائياً"!
15:55 | 2024-06-14
14/06/2024 03:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الودائع.. أرقام مهمة يجب معرفتها
Lebanon 24
خبرٌ عن الودائع.. أرقام مهمة يجب معرفتها
14:54 | 2024-06-14
14/06/2024 02:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2024-06-15
لا حلّ الا بتحالف مسيحي؟
09:12 | 2024-06-15
العريضي في تشييع دريد ياغي: نحن في الحزب كنا وسنبقى أوفياء وعشنا الوفاء معك ومنك
08:35 | 2024-06-15
كيف علّق المكاري على العدد الاخير لـ"نداء الوطن"؟
08:27 | 2024-06-15
نفّذ سرقات عدّة.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
08:20 | 2024-06-15
بيان حادّ.. "القوات" حذرت من محاولة باسيل تسخيف التحذير من عرف يسعى الثنائي لتكريسه
07:49 | 2024-06-15
مساعدة مالية لاساتذة التعليم عن بعد.. ما أعلنه هذا النائب مهم!
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
15/06/2024 16:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
15/06/2024 16:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
15/06/2024 16:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24