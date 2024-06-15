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لبنان

مذكرة ببرنامج صلاة عيد الأضحى في بيروت.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
15-06-2024 | 04:58
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أصدرَ أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، مذكرة رقم 97/م تنص على برنامج صلاة عيد الأضحى المُبارك.
 
وجاء في نص المذكرة التالي:
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في تمام الساعة الـ5.30 من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، يتوجه ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء القاضي محمود مكيه - أمين عام مجلس الوزراء، بموكبٍ رسمي إلى دار الفتوى، وعند الساعة الـ5.45 دقيقة، يتوجه أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي وممثل السيد رئيس مجلس الوزراء، بموكبٍ رسمي إلى مسجد محمد الأمين (صلى الله عليه وسلم) وسط بيروت، لأداء الصلاة وخُطبتي عيد الأضحى المُبارك.
 
ووسط ذلك، ستتخذ التدابير التالية:
 
1- أولاً: التشريفات على همة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
 
2- ثانياً: تتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حفظ الأمن والنظام وتأمين السير في الأماكن والاوقات المحددة بالمذكرة والمشار إليها أعلاه
 
3- ثالثاً: تؤمن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الدراجات النارية المحلوظة لمثل هذه المناسبة، لمواكبة ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية.
 
 
 
 

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