نقابة عمال المخابز: فرحة عيد الأضحى ناقصة

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رأت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، أن "فرحة عيد الأضحى في ظل حرب الابادة الإسرائيلية على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والازمة الاقتصادية المتفاقمة التي تمر بها البلاد وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، تبقى ناقصة بسبب همجية العدو الصهيوني ومجازره الوحشية التي نتج عنها عشرات الاف الشهداء والجرحى والدمار والخراب".وقالت في بيان: "كان العيد فرح وسرور وجمع شمل الاهل والاحبة ، وأصبح اليوم امنيات وقلق وخوف. سائلين الله أن يتغمد جميع الشهداء بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى. وفي ظل الازمة الاقتصادية ومعاناة العمال وخاصة عمال المخابز والافران ندعو إلى تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الاجراء على عمال المهنة والعمل بالاتفاقية التي تم التوافق عليها باجتماع لجنة دراسة كلفة صناعة الخبز اللبناني في وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كما يلي الأجر الشهري ٣٥٠ دولارا على ٨ ساعات عمل والراحة الاسبوعية مدفوعة الأجر وبدل النقل ٢٥٠ الف ليرة عن كل يوم عمل فعلي، والكف عن الافتراء والتحريض على نقابة عمال المخابز ورئيسها والتعاون على تنظيم قطاع المخابز والافران ضمن الأطر القانونية لمصلحة العمال وأصحاب العمل للاستمرار والحفاظ على ديمومة العمل للطرفين والحفاظ على جودة ونوعية رغيف الخبز وجميع منتوجات المخابز والافران".وختمت: "بهذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى المبارك يتقدم المجلس التنفيذي للنقابة ورئيسها من جميع المواطنين وخاصة العمال بأجمل التهاني وأطيب التمنيات وان يعم السلام والامن والأمان والاستقرار وطننا الحبيب لبنان".