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لبنان

عن مواعيد الامتحانات الرسمية... هذا ما أعلنه الحلبي

Lebanon 24
15-06-2024 | 06:16
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تقدم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، لمناسبة حلول عيد الاضحى، من جميع مكونات الأسرة التربوية بأطيب التمنيات بدوام الصحة والتوفيق والنجاح في إنجاز عام دراسي كامل، ومكللاً بالامتحانات الرسمية التي ستجرى في مواعيدها المحددة، مع تأكيد الأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في البلاد وخصوصا في المناطق الحدودية . 
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واعتبر أن "هذا العيد محطة لترسيخ الإيمان بالله ، والتضحية من أجل أجيال لبنان التي تعتبر أمانة غالية بين أيدي المعلمين" . 

وهنأهم جميعا بنتيجة التعاون وبما تحقق للقطاع التربوي من إنجازات، و"آخرها ما حققناه أمس في مجلس الوزراء لجهة تأمين بدل الإنتاجية عن أشهر الصيف"، آملا أن "يكون العام الدراسي المقبل مرحلة للتجدد والتألق والإبداع" ، وتمنى لهم ولعائلاتهم عيدا مباركا مفعما بالمحبة والتسامح.
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