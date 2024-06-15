بهاء الحريري هنأ بالأضحى

كتب بهاء الحريري على منصة "اكس": "أطيب التمنيات للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً لمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله سعيهم، وأن يعيده على لبنان وعلى أهلنا في غزة وجنوب لبنان والأمة الإسلامية كافة بالخير والسلام والأمان".

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