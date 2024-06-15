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لبنان

اللواء ابراهيم: يحل عيد الأضحى المبارك ولبنان على حد التحديات

Lebanon 24
15-06-2024 | 07:13
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هنأ اللواء عباس ابراهيم اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، لمناسبة عيد الأضحى، وكتب على وصفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي: "يحل عيد الأضحى المبارك ولبنان على حد التحديات. يضحي سيدنا إبراهيم بولده إلى حد السكين، ولكن الله فداه بذبح عظيم. بهذا المعنى نرى العيد وإننا لمنتصرون. إيمان وصبر ولا بد للفجر أن يبزغ نورا وحرية واستقلالا حقيقيا يتحقق بسواعد من يضحي هناك في الجنوب والبقاع وفي كل شبر من أرض لبنان. نتمنى أن يكون هذا العيد أفضل في القادم من الأعوام، وأن يعم السلام والأمان في وطننا الحبيب. تقبل الله طاعاتكم وجمعكم، عيد أضحى مبارك".
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