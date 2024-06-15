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لبنان

مساعدة مالية لاساتذة التعليم عن بعد.. ما أعلنه هذا النائب مهم!

Lebanon 24
15-06-2024 | 07:49
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اعلن عضو  كتلة" التنمية والتحرير " النائب الدكتور اشرف بيضون أنه "في سياق المتابعات التربوية الحثيثة التي قام بها واستكمالا لشمول هذه المبادرات التعليم المهني والتقني من خلال العمل التكاملي الوثيق مع مديرة التعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري،  سيصار الى سداد مساعدة دعم مالي عبارة عن 160 دولارا للاساتذة في التعليم المهني والتقني البالغ عددهم نحو  ٤٨٦ استاذا والذين يمارسون تعليما عن بعد في المدارس والمعاهد المغلقة بالاضافة الى سداد بدل انترنت عبارة عن 60 دولارا (عن ستة اشهر)، وذلك بعد عطلة عيد الاضحى المبارك اعاده الله على اللبنانيين ولبنان بالخير والامان".
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