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لبنان

كيف علّق المكاري على العدد الاخير لـ"نداء الوطن"؟

Lebanon 24
15-06-2024 | 08:35
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كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري عبر منصة "اكس": :‏يؤسفني أن أقرأ اليوم العدد الأخير من جريدة "نداء الوطن" في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى مؤسّسات تقدّم فرص عمل للصحافيين،  وأنّ لبنان التنوّع يحتاج دائماً إلى الرأي والرأي الآخر".
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 اضاف:"لا تستحق أيّ صحيفة في لبنان ان تغيب عن قرّائها، وكلّنا أمل أن لا يكون ١٥حزيران تاريخ "الكلمة الاخيرة" لـ"‎نداء الوطن".
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