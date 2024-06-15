نفّذ سرقات عدّة.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في بيان، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف ج. ر. (من مواليد عام 1981، لبناني) لمحاولته سرقة خاتم من محلٍّ للمجوهرات في أنطلياس، بطريقة احتياليّة، والاشتباه بقيامه بسرقات أخرى من أماكن مختلفة، بالطريقة ذاتها.وطلبت في بيانها مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، الاتّصال بمفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرقم: 901203-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.