العريضي في تشييع دريد ياغي: نحن في الحزب كنا وسنبقى أوفياء وعشنا الوفاء معك ومنك

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شيّع الحزب التقدمي الإشتراكي وبعلبك والبقاع الشمالي، نائب رئيس الحزب السابق المحامي دريد ياغي في مأتم كبير.وتحدث النائب السابق غازي العريضي باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، فقال: "جئنا إلى مدينة الشمس، مرافقين الزعيم الوطني الكبير وليد جنبلاط، ورئيس الحزب تيمور جنبلاط، لنودع رمزاً من رموزنا الكبار، ومناضلاً وطنياً فلسطينياً عربياً، التزم طريق المعلم ونور شمسه السياسي والفكري. دريد ياغي المناضل الكبير الانسان الصادق الأمين الملتزم، دافئ اللسان، المحب، المندفع في كل محطات النضال الوطني والعربي، الذي عاش لعقود من زمن برفقة المعلم الشهيد والرئيس الوليد، وكان نِعم الوفي والمخلص والصادق والصابر على الحياة. هكذا عرفنا دريد هذا الرجل الأبيّ الوفيّ من هذه المدينة الكبيرة".وأضاف: "جئنا لنقول له هذا الحزب الذي أعطيته عقوداً من عمرك لا يزال على ثوابته ومبادئه وتعاليمه والتزاماته، الحزب الذي قدمت له الكثير تتوالى الأجيال فيُسلّم كل جيل الأمانة إلى جيل جديد، وتبقى الأمانة أمينة في يد الأجيال الجديدة التي تتوارث في هذه المدرسة القيم والنضال، وتستفيد من تجارب الكبار الذين سبقوها. هكذا نحن في الحزب كنا وسنبقى أوفياء وعشنا الوفاء معك، والوفاء منك يا دريد لهذا الحزب ولكلّ رفاقك ورفيقاتك. هذا الحزب يا دريد، عندما أتحدث عن الثوابت أبدأ بفلسطين الأمانة، فلسطين التي عشت قضيتها، وكنت مجاهداً من أجلها، وحاولت أن تدخل إليها من غور الأردن ومعك مقاتلين ومناضلين ومقاومين يوم لم يكن ثمة مقاومة ونضال كما هي الحال اليوم، وكانت الامكانات ضعيفة، اندفعت وذهبت مع رفاق تحمل السلاح في محاولة الدخول إلى فلسطين، التزاماً منك بقضيتها".وأردف: "فلسطين اليوم هي القضية، العنوان كانت وتبقى قبلتنا، وها هو زعيمنا ورمزنا وقائدنا انطلق بعد وقت قصير من عملية طوفان الأقصى وكان السبّاق على مستوى كل هذه المنطقة، يومَ قالَ نعم لفلسطين، نعم لشعبها، نعم لمقاومتها في وجه الاحتلال الإسرائيلي، فلسطين أمانة وتبقى أمانة كما أردتها أنت يا دريد، وكما ناضل وعاش كثيرون في الحزب إلى جانب كمال جنبلاط الذي حمل ثورتها وشعبها وقضيتها وحق أبنائها في إقامة دولة مستقلة على أرضهم، هذه هي أولى الأمانات. أما الجنوب الذي أوصى به المعلم الشهيد على مدى عقود من الزمن الحكومات اللبنانية لدعم أبنائه وتعزيز صمودهم وبناء مقاومات الصمود، المدارس والمستوصفات والملاجئ، لقد كان أمانتنا، وهو اليوم أمانتنا ونحن على الأمانة أوفياء، هذا هو موقفنا في وجه الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المفتوح على لبنان منذ 1948 وحتى الآن. نحن نحمل الأمانتين ونقف في الجانب الصح من التاريخ، لنقول نعم لشعب فلسطين، في قتاله ضد إسرائيل، ونحن مع أهالي الجنوب في جهادهم وصبرهم وصمودهم في مواجهة هذا الاحتلال الذي لا يستهدف منطقة فحسب، بل كانت ولا تزال النوايا تستهدف كلّ لبنان".وأضاف: "في لبنان، في الداخل يا دريد، كنت أحد أبرز المناضلين دفاعاً عن الوحدة الوطنية اللبنانية، عن الرفض في وجه مشروع التقسيم والانعزال والانغلاق. نحن اليوم نتقدم من باب الواجب من أجل إطلاق مبادرات ومحاولات، نقول الأفكار بكل هدوء وشجاعة، لا مسايرة لهذا الفريق أو ذاك، إنما إنطلاقاً من معرفتنا بتاريخ لبنان ومعادلاته وتوازناته وكيفية التعاطي بعد كل التجارب التي مررنا بها. من هنا، كنا أول المبادرين قبل حصول الشغور الرئاسي إلى محاولة التفاهم مع الشركاء في البلد من أجل الاتفاق على رئيس للجمهورية، نتفادى الشغور، نعيد بناء المؤسسات. وبعد الشغور استمرت المحاولات ولا تزال مستمرة حتى اليوم، العنوان والهدف حماية لبنان والكيان في ظلّ ما يجري في المحيط وما يهدد كل كيانات المنطقة. هذه هي المسؤولية الوطنية اللبنانية بعيداً عن خطابات الشعبوية والعبثية والكراهية والعنصرية، والدعوات إلى تفتيت وتقسيم وفيدرالية. هذا هو موقعنا وهذه هي أمانتنا الثالثة، نلتزم باتفاق الطائف ندعو إلى تطبيقه ثم إلى تطويره، عوض الدخول في مراهنات خطيرة جداً لن يحصد منها أصحابها إلّا الخيبات والصدمات، لكن سيدفع لبنان الثمن الكبير بنتيجتها".واعتبرَ العريضي أنّه "ثمّة عبء في لبنان، النزوح السوري، اجتمعنا حول مناقشته في المجلس النيابي والحكومة، ومنذ البداية كان لنا موقف ولا يزال، المسألة لا تعالج بالعنصرية، أو التطرف أو الحقد، ثمّة مشكلة معقّدة متشابكة، نحن مدعوون إلى الذهاب نحو موقف وطني لبناني موحد على قاعدته، نناقش الدول المعنية، والدولة السورية رغم موقفنا الثابت من النظام، لكن لا بدّ من المعالجة والحوار مع الدولة السورية. هذا الأمر إذا تعاملنا معه بهذه الروحية، يمكن أن نصل إلى نتيجة واقعية مقبولة، تعالج شيئاً من المشكلة الكبيرة التي هي أكبر من لبنان، أما الدخول في متاهات ودعوات العنصرية والفوضى والشعبوية، فهذا أمر خطير لن يؤدي إلاّ إلى تعميم الفوضى".وتابع: "يا دريد، ثمّة كثير من الكلام حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والمطلبية على كل المستويات، وانت كنت في طليعة كل التحركات والمظاهرات، ما أقوله لك، ثق تماماً هذا الحزب سيبقى قوياً متماسكاً قائداً رائداً لكل التحركات الوطنية الشعبية التي لا تميّز بالهدف بين مواطن وآخر ومنطقة وأخرى، هذا هو تاريخ الحزب ونحن ثابتون على هذا التاريخ والمبادئ لذلك كل الهيئات الحزبية مستنفرة في هذا الاتجاه".وختم العريضي: "يا رفيق دريد ونحن نودعك، نقول لك باسم الزعيم الوطني الكبير وليد جنبلاط، ورئيس الحزب تيمور جنبلاط، وكلّ الرفاق والرفيقات والأنصار في كلّ المناطق اللّبنانية، لن ننسى وفاءك وعطاءك ولطفك ومحبتك ودماثة أخلاقك وحضورك المحبب بين الجميع وسنبقى أوفياء لك، لكلّ مَن سبقك، للرسالة والمبادئ والثوابت".