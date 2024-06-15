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لبنان

خلال محاولة إطفاء الحريق في وادي حامول.. هذا ما حصل

Lebanon 24
15-06-2024 | 09:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن احدى القذائف المدفعية المعادية التي استهدفت اطراف الناقورة، سقطت بالقرب من مكان تواجد فرق الاطفاء التي تعمل على اخماد حريق اندلع اثر الاعتداءات الاسرائيلية.


وكان قد إندلع الحريق ظهر اليوم في وادي حامول - الناقورة وتوجّهت فرق الإطفاء إلى المكان لاطفاء النيران.
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