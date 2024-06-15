خلال محاولة إطفاء الحريق في وادي حامول.. هذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن احدى القذائف المدفعية المعادية التي استهدفت اطراف الناقورة، سقطت بالقرب من مكان تواجد فرق الاطفاء التي تعمل على اخماد حريق اندلع اثر الاعتداءات الاسرائيلية.





وكان قد إندلع الحريق ظهر اليوم في وادي حامول - الناقورة وتوجّهت فرق الإطفاء إلى المكان لاطفاء النيران.

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