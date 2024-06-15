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لبنان

استشهد في جنوب لبنان... "سرايا القدس" تنعى أحد عناصرها

Lebanon 24
15-06-2024 | 09:50
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نعت "سرايا القدس"، اليوم السبت في بيان، أحد عناصرها، محمد زهير خليل جلبوط، (45 عام) "أبو خليل"، الذي استشهد في جنوب لبنان.

واشار البيان الى انه "من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية، والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائه لواجبه القتالي".
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كما أكدت سرايا القدس في بيانها أنها "ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".

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