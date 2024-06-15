Advertisement

لبنان

"التقدمي": نجدد انفتاحنا على النقاش الجاد والهادئ

Lebanon 24
15-06-2024 | 09:56
A-
A+
Doc-P-1212120-638540675064629441.jpg
Doc-P-1212120-638540675064629441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: "إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي يجدّد انفتاحه على النقاش الجادّ والهادئ في الصيغ والأفكار الهادفة للتطوير في الحياة الوطنية، كاللامركزية الإدارية أو سواها من الطروحات، وذلك تحت إطار اتفاق الطائف الذي أكد رفض كل أشكال التقسيم، وبعيداً عن المزايدات والخطابات الشعبوية التي لا تنتج إلا مزيداً من الشحن والتوتير".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2024-06-15
11:55 | 2024-06-15
11:42 | 2024-06-15
11:39 | 2024-06-15
11:35 | 2024-06-15
11:07 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24