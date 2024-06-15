كلاس هنأ اللبنانيين بعيد الأضحى: القُدْسُ بالبالِ ظَلَّتْ

هنأ وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس اللبنانيين بمناسبة عيد الاضحى وقال:
"شُعلَةُ الأَضحى...!
١- ها قَدْ هَلَّ الهِلالُ
وشُعْلَةً الأضْحى طَلَّتْ
وإنقضى الضَلال ُ
ونِعْمَةُ العيدِ حَلَّتْ...!
وساءَتِ الأَحْوَالُ
وعَظُمَتِ الأهوالُ
والقُدْسُ بالبالِ ظَلَّتْ...!
٢- بلادنا باكية والقلبُ جريح
والضحايا : شيخٌ ، فتاةٌ وولَد ..!
بَيْرَقُنا ، على شَكْلُ ضَريح
والفَجْعَةُ ، رايَةُ كُلِّ البَلَد ..!
لم يَبقَ في الحَيِّ ديكٌ يَصيح
بَلْ نعيقُ بُومٍ عَتيقٍ قَبيح
يُنبِئُنا بالغَيْلةِ وثالثةِ الأثافي
فهَرَبَتِ الأَغنامُ منَ النَحْرِ
وأَضْحَيْنا نَحْنُ الأضاحي
صِرْنا ضُيوفَ تاريخِنا الغافي
كُلُّ الأنامِ نيامٌ
وجَزَّارُ الإجرامِ وحدَهُ الصَاحِي
ودماءُ أَهْلِنا سَيْلُ جِراحِ
تَنْشَقُّ مَسْوَةً ، تتَفَتَّقُ ضُحىً
تَنْزفُ ليْلاً ، تتفَجَّرُ كُلَّ صباحِ ...!
٣- وَيْحَكُمُ يا ناسُ، وَيْحَنا
تُرى هَلْ حُلِّلَ ذَبْحُنا ؟
هَلّاَ إِتًعَظْنا
من مآسينا
وأدْركنا ما حَلَّ يا قَوْمُ فينا
قبلَ أن نُساقَ للذَبْحِ
غُلْوَةً في فَجْرَةِ الصُبحِ
فيَسْلخَونَ جلودَنا
ويأكلونَ لُحُومَنا
ويَسْتَبْدلونَنا بصَفْقَةِ نَفْطٍ
أَوْ يبيعوننَا بِشَحْنَةِ سلاحِ..!!؟!
٤- أَيْنَكَ يا { أَضْحى } مِنَّا ؟
عُدْ إلينا ، بارِكْ أَيَّامَنا ،
كَاثِرْ جَنَانا بالسِلال
أَنقِذْنا منَ عَتْمَةِ الضَلال
رُدَّنا إلى نُورِ الإيمان
هَاتِ الصِحَّةَ والأمان
أَعطِنا هَدْأَةَ الروح وراحةَ البال
وخُذْ مِنَّا كُلَّ الهَدايا والغِلال...!"