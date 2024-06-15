كلاس هنأ اللبنانيين بعيد الأضحى: القُدْسُ بالبالِ ظَلَّتْ

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هنأ وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس اللبنانيين بمناسبة عيد الاضحى وقال:"شُعلَةُ الأَضحى...!١- ها قَدْ هَلَّ الهِلالُوشُعْلَةً الأضْحى طَلَّتْوإنقضى الضَلال ُونِعْمَةُ العيدِ حَلَّتْ...!وساءَتِ الأَحْوَالُوعَظُمَتِ الأهوالُوالقُدْسُ بالبالِ ظَلَّتْ...!٢- بلادنا باكية والقلبُ جريحوالضحايا : شيخٌ ، فتاةٌ وولَد ..!بَيْرَقُنا ، على شَكْلُ ضَريحوالفَجْعَةُ ، رايَةُ كُلِّ البَلَد ..!لم يَبقَ في الحَيِّ ديكٌ يَصيحبَلْ نعيقُ بُومٍ عَتيقٍ قَبيحيُنبِئُنا بالغَيْلةِ وثالثةِ الأثافيفهَرَبَتِ الأَغنامُ منَ النَحْرِوأَضْحَيْنا نَحْنُ الأضاحيصِرْنا ضُيوفَ تاريخِنا الغافيكُلُّ الأنامِ نيامٌوجَزَّارُ الإجرامِ وحدَهُ الصَاحِيودماءُ أَهْلِنا سَيْلُ جِراحِتَنْشَقُّ مَسْوَةً ، تتَفَتَّقُ ضُحىًتَنْزفُ ليْلاً ، تتفَجَّرُ كُلَّ صباحِ ...!٣- وَيْحَكُمُ يا ناسُ، وَيْحَناتُرى هَلْ حُلِّلَ ذَبْحُنا ؟هَلّاَ إِتًعَظْنامن مآسيناوأدْركنا ما حَلَّ يا قَوْمُ فيناقبلَ أن نُساقَ للذَبْحِغُلْوَةً في فَجْرَةِ الصُبحِفيَسْلخَونَ جلودَناويأكلونَ لُحُومَناويَسْتَبْدلونَنا بصَفْقَةِ نَفْطٍأَوْ يبيعوننَا بِشَحْنَةِ سلاحِ..!!؟!٤- أَيْنَكَ يا { أَضْحى } مِنَّا ؟عُدْ إلينا ، بارِكْ أَيَّامَنا ،كَاثِرْ جَنَانا بالسِلالأَنقِذْنا منَ عَتْمَةِ الضَلالرُدَّنا إلى نُورِ الإيمانهَاتِ الصِحَّةَ والأمانأَعطِنا هَدْأَةَ الروح وراحةَ البالوخُذْ مِنَّا كُلَّ الهَدايا والغِلال...!"