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لبنان

إخماد حريق أعشاب وأشجار في منيارة

Lebanon 24
15-06-2024 | 10:33
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في أعشاب وأشجار حرجية في منيارة - عكّار.

وكما أن الحريق شبّ في أشجار مثمرة أيضاً . 
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منيارة

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