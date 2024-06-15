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لبنان

"الوطني الحر" يهاجم جعجع: ينتظر الخارج على حساب الداخل اللبناني!

Lebanon 24
15-06-2024 | 11:07
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أصدر "التيار الوطني الحر" بياناً، اليوم السبت، اعتبر فيه مواقف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنها "غب الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون"، وأضاف: "مرة يصح التشريع بالنسبة لجعجع كما في الـ2014 و2016، ليعود إلى نغمة لا يصح ببند واحد في الـ2023، ثم يعود ويوافق على التشريع بـ120 بنداً في أواخر الـ2023، وكل ذلك في ظل الفراغ الرئاسي".
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وتابع: "ساعة يصح الحوار في الـ2014 ويشارك فيه، ليعود لا يصح في الـ2024 لأنه يصبح عرفاً، والنتيجة هي تمديد الفراغ بالرهان على قلب موازين من الخارج وهذا لن يحصل".

وختم: "هو لا يريد التفاهم، ولا يريد المواجهة، وكل ما يريده هو انتظار الخارج على حساب الداخل اللبناني وحاجاته".
 
 
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