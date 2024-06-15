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لبنان

تجنبوا الطريق البحرية في ضبيه غداً.. ما السبب؟

Lebanon 24
15-06-2024 | 11:35
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صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلـي:
 
"يُقام يوم الأحد 16-6-2024، سباق ركض على الطريق البحريّة، ابتداءً من منطقة زوق الخراب الممتدّة من نهر الكلب، باتّجاه ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن - ضبيّه، وصولاً إلى مسبح الرئيس إميل لحّود.
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لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السيّارات على المسلك المذكور، بالاتجاهين (ذهاباً وإياباً)، ما بين السّاعة 5:00 والسّاعة 11:00، من التّاريخ المذكور آنفاً، لحين انتهاء السّباق.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وعدم سلوك الطريق المذكور خلال الأوقات المحدّدة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، وتسهيلاً لحركة المرور".
 
 
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