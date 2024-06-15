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لبنان

بعد جهود كبيرة.. إخماد حريق في القطراني جرّاء القصف!

Lebanon 24
15-06-2024 | 11:39
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تمكنت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وعناصر مديرية الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق التي اشتعلت في أحراج خراج بلدة القطراني - جنوب لبنان، والتي تسبب بها القصف الإسرائيلي للمنطقة.
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وكانت الفرق بذلت جهوداً كبيرة لإخماد الحريق الذي توسعت رقعته وطال أشجارًا معمرة من السنديان، وسط ارتفاع درجات الحرارة.
 
 
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