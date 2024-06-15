هيئة أبناء العرقوب: لتعزيز مراكز الدفاع المدني في القرى الحدودية

Advertisement

ونوهت بـ"الجهود التي قام بها عناصر الدفاع المدني في مركز شبعا خلال مواجهة الحرائق التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي خلال الأيام الماضية والتي طاولت العديد من القرى والبلدات الجنوبية واحراجها"، مشيدة بـ"همة وحمية أبناء شبعا وخصوصاً الشباب الذين هبوا لمواجهة الحرائق طوال الليل"، منوهة بـ"مساعدة ومساندة أبناء المنطقة والقرى المحيطة بشبعا وأهلها الذين لبوا نداء الدعم والمساندة في اخماد الحرائق".وشددت الهيئة على أن "مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على أهلنا في الجنوب والعرقوب لا يمكن مواجهته بالبيروقراطية التي تتحكم بالادارات والوزارات ولا تعرف أعطالاً وأعياداً، خصوصاً أن هناك خطة طوارئ يفترض العمل بموجبها من قبل المعنيين"، مؤكدة "التمسك بالحقوق والأرض مهما بلغت التضحيات حتى التحرير الكامل والشامل".