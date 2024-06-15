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لبنان

"القوات": رهان المعطّلين على عامل الوقت لانتخاب رئيس ممانِع لن يمرّ

Lebanon 24
15-06-2024 | 11:55
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أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بياناً، اليوم السبت، قالت فيه إن "القوات قدمت 3 اقتراحات لمشاورات تتطابق مع الدستور، وقد عدّدتها مراراً وتكراراً، ولكن لا جواب حتى اللحظة من المعطلين سوى التأكيد على مقولتهم الانقلابيّة على الدستور، لأنّ كلّ مَن يتمسّك بشرط أن تسبق طاولة الحوار غير الدستوريّة الانتخابات الرئاسية يُمعن في تعطيل الاستحقاق الرئاسي وخطف الجمهورية".
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وأكدت أنّ "رهان المعطّلين على عامل الوقت لانتخاب رئيس ممانِع، ووضع اليد على الرئاسة الأولى لن يمرّ"، وأضافت: "نتأسف كل الأسف لوجود فريق لا يأبه لمصلحة اللبنانيين ويواصل سياسة تهجيرهم وتعليق العمل بدستورهم ومؤسّساتهم".

 
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