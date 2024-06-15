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لبنان

عاجلٌ من الجنوب.. رصاص إسرائيليّ يستهدف رجال إطفاء!

Lebanon 24
15-06-2024 | 12:43
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نجت عناصر فوج إطفاء إتحاد بلديات بنت جبيل، مساء اليوم السبت، من إطلاق نار إسرائيليّ استهدفهم عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وتحديداً قرب محلة بئر شعيب.
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وذكرت المعلومات أنَّ الرصاص الإسرائيليّ طال العناصر أثناء قيامهم بإخماد نيرانٍ مُشتعلة في بساتين زيتون عند الحدود.
ومساء، شاركت عناصر الدفاع المدني من مركزي القليعة وجديدة مرجعيون وعناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، بالإضافة إلى عناصر من الجيش والبلدية، بعمليات الإطفاء بعد القصف الاسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على تلة العزية وديرميماس في منطقتي الحرف والقصيبة.
 
وقد عملت العناصر جاهدة لساعات منعاً لتمدّد رقعة الحريق، وقد اقتصرت الأضرار على بعض أشجار الزيتون والسنديان.
 
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