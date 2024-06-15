عاجلٌ من الجنوب.. رصاص إسرائيليّ يستهدف رجال إطفاء!

نجت عناصر فوج إطفاء إتحاد بلديات بنت جبيل، مساء اليوم السبت، من إطلاق نار إسرائيليّ استهدفهم عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وتحديداً قرب محلة بئر شعيب.

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وذكرت المعلومات أنَّ الرصاص الإسرائيليّ طال العناصر أثناء قيامهم بإخماد نيرانٍ مُشتعلة في بساتين زيتون عند الحدود.

ومساء، شاركت عناصر الدفاع المدني من مركزي القليعة وجديدة مرجعيون وعناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، بالإضافة إلى عناصر من الجيش والبلدية، بعمليات الإطفاء بعد القصف الاسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على تلة العزية وديرميماس في منطقتي الحرف والقصيبة.