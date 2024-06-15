الحريري أبرزهم.. سياسيون يهنئون "الرياضي" لإحرازه لقب بطولة آسيا بكرة السلة

هنأ العديد من السياسيين النادي الرياضي بيروت على إحرازه لقب بطولة آسيا للأندية لكرة السلة، للمرة الثالثة في تاريخه.

وفي منشوره له عبر "إكس"، قال الرئيس سعد الحريري: "ن اطرينكم يا أبطال بـFIBA Intercontinental Cup. مبروك للنادي الرياضي الفوز ببطولة اسيا للاندية بكرة السلة".

Advertisement

من جهته، قال النائب سيمون ابي رميا: "الرياضي بيروت على قمة آسيا في كرة السلة للأندية. كفاءة، صلابة، جدارة : ثالوث تميّز به الفريق على مدى الأعوام المنصرمة وهو حتماً سيتابع مسيرة انتصاراته ليبقى علم لبنان مرفرفاً في البطولات الدولية".

من ناحيته، كتب عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير عبر منصة "أكس": "الرياضي بطل آسيا بكل جدارة. أحلى عيدية للبنانيين بالأضحى. ألف مبروك للبنان ولأبطالنا الي عودونا يكونوا صناع أمل وفرح. رفعتوا راسنا بالعالي".

بدوره، كتب رئيس "تجمع كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير عبر منصة "اكس": "ألف مبروك للرياضي بيروت تتويجه بطلاً للأندية الآسيوية لكرة السلة وتأهله الى بطولة العالم. مبروك وشكراً لأنكم بتكبروا القلب وبترفعوا الراس.. ولأنكم قدمتم أجمل وأغلى عيدية للبنانيين وأدخلتم الفرح الى قلوب الجميع. ألف مبروك مع تمنياتنا القلبية لفريق الرياضي بتحقيق إنجاز جديد في بطولة العالم لكرة السلة. الى الأمام".

أما منسق منسق عام "تيار العزم" في عكار هيثم عز الدين فقال: "أُسُود المنارة يكتبون تاريخ كرة السلة الأسيوية بخيوطٍ من ذهب ويحرزون كأس آسيا.. نبارك لأسياد السلة، بسمة لبنان، ابطال النادي الرياضي، الذين اثبتوا انهم ملوك آسيا بدون منازع، وأنهم شعاع الامل والفرح الوحيد للشعب اللبناني".





