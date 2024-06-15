"شبعا تحترق".. نداءٌ عاجل من نائب إلى وزارة الداخلية!

ناشد النائب ملحم خلف، مساء اليوم السبت، وزارة الداخلية التحرّك فوراً وإستنفار سائر أجهزة الدولة للعمل على احتواء الحرائق المندلعة في منطقة شبعا.

وفي منشورٍ له عبر منصة "إكس"، قال خلف: " شبعا‬⁩ تحترق منذ ليلة أمس، من دون القدرة على احتواء الحرائق، ولا حياة لمن تنادي! قدرات الدفاع المدني استُنفِدت، وعلى وزارة الداخلية التحرك فوراً لاستنفار سائر أجهزة الدولة للذهاب لتلك المنطقة... مِن فوج الإطفاء وقوى الامن الداخلي والجيش، وحتى الجمعيات الأهلية المختصة... مِن جهة أُخرى، من المعيب والمستَهجَن أن لا يكون لدينا، حتى اللحظة، ⁧‫خلية أزمة‬⁩ مُجتمِعة على مدار الساعة لمتابعة التطورات في الجنوب".