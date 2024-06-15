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لبنان

بيانٌ أممي بشأن لبنان.. ماذا قال عن وضع الجنوب؟

Lebanon 24
15-06-2024 | 14:20
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أصدرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت بياناً مُشتركاً مع رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثاروا، تقدما فيه بالتهنئة للشعب اللبناني بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنيان للجميع أن ينعموا بالتعاطف والوئام والأهم من ذلك كله، السلام.
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ولفت البيان إلى أن "خطر سوء التقدير الذي يؤدي إلى نزاع مفاجئ وأوسع نطاقاً في جنوب لبنان هو حقيقي للغاية"، وأضاف: "نحن نواصل العمل مع الأطراف وحثّ جميع الجهات الفاعلة على التوقّف عن إطلاق النار والالتزام بالعمل من أجل حلّ سياسي ودبلوماسي - وهو الحلّ الوحيد الدائم".
 
 
 

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