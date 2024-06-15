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لبنان

في مناطق عديدة.. 21 شخصاً بقبضة الجيش

Lebanon 24
15-06-2024 | 14:47
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أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 21 شخصًا وفقًا لما يلي:
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- دهم منزل المواطن (ح.ا.) في منطقة حي السلم – بعبدا، وتوقيفه كونه مطلوبًا لإطلاقه النار على شخص وإصابته.
- توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة المصيدة – عرسال كونه مطلوبًا لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية.
- توقيف المواطن (ع.ا.) في بلدة حربتا - البقاع لحيازته أسلحة حربية.
- توقيف المواطن (ع.ح) في منطقة باب الرمل – طرابلس لتورطه في إشكال تخلّله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين، وضبط في حوزته مسدس حربي.
- توقيف 11 سوريًّا في بلدة شدرا - عكار لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
- دهم منازل مطلوبين في بلدة نيحا – البقاع وتوقيف 6 سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.
,سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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