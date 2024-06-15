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لبنان

عن موعد بدء "حرب لبنان".. ماذا أعلن مسؤولون إسرائيليون؟

Lebanon 24
15-06-2024 | 16:08
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قال مسؤولون إسرائيليون للقناة الـ"13" الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه سيتم منح أسابيع عديدة لإجراء مفاوضات بشأن الوضع مع لبنان، وذلك عقب الإنتهاء من عملية رفح في قطاع غزة.
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ولفت المسؤولون إلى أنه "في حال لم تُؤدّ المفاوضات إلى إتفاقات، عندها لن يكون هناك خيار سوى الذهاب إلى حرب ضدّ لبنان"، وأضافوا: "لا نعتقد أن حزب الله سيُوافق على المطالب التي سيتقدم بها الأميركيون، ولذلك فإنه لا تفاؤل لدينا".

وبحسب القناة، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيتوجه قريباً إلى واشنطن وسيلتقي بنظيره الأميركي لويد أوستن، في حين سيصل يوم الإثنين المقبل إلى إسرائيل، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين.

وأشارت القناة إلى أن المعنيين في الولايات المُتحدة يتابعون التصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل بقلق، في ضوء تزايد تبادل الضربات بين الجيش الإسرائيلي و "حزب الله".

وبحسب شبكة "سي بي إس"، فإن المسؤولين الأميركيين يقدرون أن الهجمات الإسرائيلية في عمق لبنان تشكل تحضيراً إسرائيلياً لهجوم واسع النطاق. 

وبحسب مصادر الشبكة، تخشى واشنطن من أن يؤدي التصعيد الحالي إلى حرب واسعة النطاق بين إسرائيل والمجموعات الموالية لإيران في الشرق الأوسط، ما قد يضطر بالولايات المتحدة إلى التدخل إثر ذلك بشكل مباشر.

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