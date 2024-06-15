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لبنان

حفل ضخم.. شاهدوا ماذا قال عمرو دياب عن بيروت (فيديو)

Lebanon 24
15-06-2024 | 16:06
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بعد نجاح حفلته في بيروت الصيف الماضي بشكلٍ يفوق التوقعات، عاد "الهضبة" عمرو دياب من جديد الى لبنان والتقى محبّيه وجمهوره اللبناني في حفلةٍ ضخمة ثانية اليوم السبت.
 
وتوجه الى جمهوره قائلاً: "أنا مبسوط جدا اني اجي هون واشوفكن وانشالله نقضي وقت حلو سوا".
 
وأضاف: "يا بيروت يا جميلة انت".
 
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يشار الى أن الحفلة أقيمت في Waterfront Arena بالشراكة مع Mix Productions إلى جانب rodgemix"، وهي من تنظيم VENTURE LIFESTYLE.
 
وشهدت الطرقات المؤدية إلى الواجهة البحرية لوسط بيروت زحمة سير خانقة مع اقتراب بدء حفل.
 
وكانت نفدت معظم بطاقات الهضبة بعد ساعة من بدء إعلان بيع البطاقات، علماً أن حفل العام الفائت شهد مشاركة نحو 18 ألفاً من جمهوره الذين توافدوا إلى منطقة الـ"بيال" باللباس الأبيض المعتمد لهذا العام أيضًا بناء على طلب الشركة المنظمة.
 
 
 
 
 
 

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