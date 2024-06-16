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لبنان

أضحى مبارك

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-06-2024 | 00:00
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على رغم الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها الجنوب يتقدم "لبنان24" من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن تحلّ بركة العيد على بلدنا المعذب، وأن تتبلسم جراحات أهله الجنوبيين، وأن يتمكن اللبنانيون من اجتياز هذه المرحلة المصيرية والخطيرة بأقل أضرار ممكنة إلى حين يأتي اليوم الذي تتحقق فيه آمالهم وتنقشع هذه الغيمة السوداء عن سماء الوطن، والخروج من هذا الواقع المأزوم وولوج عتبة الاستقرار بكافة اشكاله، وأن يتوافقوا على ما هو خير لبلدهم، وأن ينتخبوا رئيسًا لجمهوريتهم كعلامة تجدّد دائم.
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كل سنة وانتم بخير.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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