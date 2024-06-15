الشيخ أمين الكردي في خطبة عيد الأضحى: الوحدة بين اللبنانيين هي الاساس وتجعلنا محصنين أمام العدو

بتكليفٍ من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، القى الشيح أمين الكردي خطبة عيد الاضحى في مسجد محمد الأمين في بيروت.

وتحدث الكردي في خطبة عيد الأضحى عن معاني الحج، مهنئا حجاج بيت الله، متمنيا لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وقال: "في الحج تتجلى معنى العقيدة الصحيحة والأيمان الحق والرجولة، نرى قوة الأمة في انضباطها ودقتها ووحدتها وتضامنها وثباتها في مواجهة كل التحديات التي تعصف بها، والوقوف في عرفات يحاكيه وقوف المرابطين على ارض المسجد الأقصى ووقوف الثابتين من أهل غزة على ارض فلسطين يستشهدون كما في لبنان ويحيا الواحد منهم كما تقول الآية الكريمة في القران الكريم: " وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ".

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وسلّط الشيخ الكردي الضوء خلال الخطبة على بشاعة الجرائم التي يقوم بها العدو الإسرائيلي سواء في لبنان أو غزة، حيث قال أنّنا " نشهد على صمت عالمي أمام ما يقوم به العدو الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن دول الغرب تسعى إلى تلطيف هذا المشهد لتحافظ على موقفها.



ولفت الشيخ الكردي إلى أن "قضية فلسطين والمسجد الأقصى لا ترتبط بدول أو محاور، وننطلق في هذا من مبادئنا الصحيحة التي أسسها ديننا".



وأشار الكردي إلى أن العدو في الوقت الحالي يعتبرنا أهدافًا للقتل لا أكثر.



وعن الوضع الداخلي قال الكردي أننا نعيش أزمة ثقة بين اللبنانيين، داعيا إلى ضرورة أن نتوحد مع بعضنا البعض، حيث اشار إلى أن الوحدة هي الأساس وتجعلنا محصّنين أمام العدو الإسرائيلي. وقال: "انظروا الى هؤلاء الطلاب الذين خرجوا من جامعات العالم يدافعون عن قضية فلسطين وغزة ومعظمهم من غير المسلمين ولكن حركتهم إنسانيتهم وحركهم علمهم الذي تعلموه وهم ينادون ويطالبون بالحرية، قال الله تعالى في محكم تنزيله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إننا في بلدنا نعيش أزمة ثقة بين اللبنانيين ونحن في أمس الحاجة في أيام المحنة أمام الذي يحدث في غزة وجنوب لبنان من مجاز وقتل وتدمير، وما يرتقي فيهما من شهداء علينا أن نعلي بيننا صوت الحكمة والتعقل ، فالذي ينفعنا هو وحدتنا، والعدو الصهيوني لا يفرق بين مسلم ومسيحي ولا سني او شيعي إنما ينظر لنا بأننا هدف له لقتلنا وإبادتنا هم يصرحون بذلك، فلتكن الثقة بين اللبنانيين ووحدتهم هي الأساس هذا الذي يثبت موقفنا الداخلي ويجعلنا محصنين أمام هذا العدو الغاشم".وأشار الكردي إلى أن العدو في الوقت الحالي يعتبرنا أهدافًا للقتل لا أكثر.وعن الوضع الداخلي قال الكردي أننا نعيش أزمة ثقة بين اللبنانيين، داعيا إلى ضرورة أن نتوحد مع بعضنا البعض، حيث اشار إلى أن الوحدة هي الأساس وتجعلنا محصّنين أمام العدو الإسرائيلي.